Компанія Apple 7 вересня 2022 року представила на щорічній презентації нове покоління яблучних смартфонів. iPhone 14 серії Pro оснащений інноваційним 4-нанометровим чипом A16 Bionic з можливістю виконувати до 4 трильйонів операцій на секунду. Підвищена продуктивність і цікаві конструктивні рішення дали змогу підвищити автономність пристрою і можливість швидкісного поповнення енергії. Цей процес оптимізують блок живлення разом з інтелектуальною системою гаджетів. Розберемося в особливостях технологій швидкої зарядки в нових Айфон 14 і смартфонах інших відомих брендів.

Принцип роботи швидкісних адаптерів живлення

Потужність зарядного пристрою iPhone 14 Pro становить 30 Вт. Заповнення енергії до 50% в акумуляторі 3200 мАг відбувається в гаджетах за півгодини. Це досягається завдяки збільшенню напруги та сили струму в адаптері живлення. Що він потужніший, то ефективніше відновлює роботу акумулятора.

Інформація про стан батареї передається до блоку живлення. Відновлення енергії з нуля до 50% йде швидко, після чого швидкість зменшується. Інтелектуальна система iPhone регулює потужність, що подається. Вона змінюється залежно від таких причин:

температура;

наявність підключених гаджетів;

виконувані процеси.

Для швидкісної зарядки використовується USB Power Delivery, яка застосовується з 2017 року, починаючи з айфонів восьмої серії. При покупці iPhone нових поколінь деякі аксесуари доводиться докуповувати додатково. Для швидкого поповнення енергії потрібні:

адаптер живлення потужністю від 20 Вт з роз'ємом USB-C;

кабель із портом Lightning.

Якщо не хочеться купувати MagSafe для бездротової зарядки, то технологія швидкої задовольнити потреби у швидкому поповненні енергії.

Популярні технології швидкого заряджання

Більшість смартфонів на Android використовують стандарт Quick Charge, який розробила компанія Qualcomm. Цю технологію має підтримувати гаджет і адаптер живлення зі спеціальною вбудованою електронікою. Можна купити мобільні пристрої з такими версіями стандарту:

1. QC 3.0 - одна з популярних. У ній застосовано функцію інтелектуальної взаємодії з гаджетом. Потужність і сила струму знижуються плавно.

2. QC 4.0 - більш ефективна. Швидкість заповнення енергії підвищена на 20%.

3. QC 4.0+ - інноваційна. Розробники зменшили температуру нагрівання на 3%, що збільшує термін служби батареї. Швидкість заряджання, порівняно з попередньою версією, збільшено на 15%.

Можливості QC 3.0-4.0+ застосовуються в смартфонах із чипсетами Snapdragon. На відміну від них у стандарті Samsung Adaptive Fast Charge зниження напруги відбувається поступово, а не плавно.

Сучасні технології швидкого заряджання

У продукції китайських виробників використовується стандарт Pump Express. Він часто зустрічається в пристроях із процесорами Helio від MediaTek. Універсальність полягає в застосуванні понад 20 систем захисту смартфона від перегріву. Батареї заряджаються від 0 до 70% за 20 хвилин. Цю технологію підтримують такі популярні моделі, як Realme 6, Xiaomi Redmi 9.

Сучасні виробники електронних пристроїв працюють над удосконаленням способів їхнього заряджання. Розроблено передові стандарти Super Charge Turbo і Super Flash Charge, в яких потужність досягла 100 і 120 Вт. При виборі гаджета важливо звертати увагу на можливість поповнення енергії в короткі терміни.