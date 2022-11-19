Генеральний директор найбільшої в Україні приватної енергетчної компанії ДТЕК Максим Тимченко закликає українців подумати про варіант виїзду за кордон на зимовий період, це дозволить зменшити споживання електроенергії в країні і знизить навантаження на напівзруйновану енергетичну інфраструктуру.

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС.

"Якщо є можливість знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це дуже допоможе системі", – розповів гендиректор ДТЕК

російські атаки пошкодили майже половину енергетичної інфраструктури України. Мільйони людей залишаються без світла напередодні зими.

Відключення електрики – як планові, так і екстрені – стали звичним явищем у багатьох частинах України, оскільки росія регулярно завдає ракетних ударів по енергетиці.

Раніше цього тижня у Кремлі визнали, що цим намагаються схилити українську владу до переговорів. Таку позицію висловив речник Кремля Дмітрій Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

Максим Тимченко, чия компанія постачає понад чверть електроенергії в Україні, каже, що з кожною російською атакою система стає менш надійною, а зниження споживання є ключовим для її функціонування.

Уряд закликав людей обмежити використання побутових електроприладів, наприклад, духовок і пральних машин.

Але пошкоджена енергосистема все одно не може виробляти достатньо енергії, щоб задовольнити поточні потреби.

Тимченко пояснив, що допомога енергосистемі України є також внеском у перемогу. Зменшення електроспоживання гарантуватиме наявність світла в лікарнях, які рятують наших поранених солдатів.

"Якщо споживати менше, то лікарні, де є поранені бійці, матимуть гарантоване електропостачання. Тому економія або виїзд – це допомога іншим людям", – сказав він.

До цього часу відключення світла зазвичай обмежувалися кількома годинами, але подальші російські атаки можуть призвести до більш тривалих знеструмлень. Крім того, ускладнюється відновлення пошкодженої інфраструктури.

"На жаль, у нас закінчилось обладнання і запчастини... Тому ми звертаємось до наших партнерів, представників влади, компаній і виробників з проханням допомогти нам із терміновим постачанням обладнання", – каже Тимченко.

Історичні зв'язки росії з Україною, зокрема у розвитку її енергетичної системи, також є проблемою.

російських військових консультують їхні енергетики, пояснюють, як завдати максимальних збитків енергосистемі, каже Максим Тимченко.