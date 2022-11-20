"Вибухи біля реакторів: у МАГАТЕ заявили про наслідки обстрілів ЗАЕС [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілів Запорізької АЕС було пошкоджено будівлі та обладнання. Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.
За його словами, вибухи пролунали поблизу реакторів.
Обстріл станції, який розпочався 19 листопада ввечері та продовжився 20 листопада вранці, був одним з найінтенсивніших за останні місяці.
Рівень радіації залишається в межах норми, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Також не були пошкоджені зовнішні джерела електропостачання ЗАЕС.
При цьому в агентстві зазначають, що через атаку пошкоджено будівлю для зберігання радіоактивних відходів, електричний кабель до одного з реакторів, а також міст між іншим реактором та адміністративними будівлями.
В черговий раз нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не так пощастити. Ми повинні зробити все можливе, щоб наступного разу не було.
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