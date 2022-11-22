Де в Україні ввели екстерні відключення світла [ Редагувати ]
У вівторок, 22 листопада, в Одеській області ввели екстерні відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
Графіки наразі не діють.
В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.
Енергетики пояснюють, що в "Укренерго" виникла потреба збалансувати енергосистему лише на 10% потужності більше, ніж передбачено графіком, тому було запроваджене відключення додаткових споживачів поза графіком.
Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, і повернуться після того, як НЕК "Укренерго" надасть такий дозвіл.
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