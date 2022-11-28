Україна імпортувала електроенергію з Румунії у тестовому режимі [ Редагувати ]
Україна протягом двох годин в тестовому режимі імпортувала електроенергію з Румунії. Це може допомогти в майбутньому зі стабілізацією енергосистеми країни.
Про це пише пресслужба АТ "Енергетична компанія України".
Імпорт електроенергії з потужністю 1 МВт тривав протягом двох годин.
Право на імпорт ЕКУ придбала на аукціоні НЕК "Укренерго" ще 24 листопада.
"Імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові поставки потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності", - додає пресслужба.
Зазначається, що ЕКУ нещодавно також здійснювала імпорт електроенергії зі Словаччини - 27 жовтня й 19 листопада.
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