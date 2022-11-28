У росії зробили важливу заяву про переговори з Україною [ Редагувати ]
росія виключає посередництво Ватикану у переговорах з Україною про завершення війни, бо нібито це неможливо через позицію Києва.
Про це повідомляє речник Кремля дмитро пєсков, цитує Reuters.
За повідомленням Reuters, речник Кремля дмитро пєсков зазначив, що російська влада вітає політичну волю Ватикана, проте таким переговорам нібито заважає українська сторона.
"Враховуючи ситуацію де-факто і де-юре, яка зараз є з українського боку, такі майданчики не можуть бути затребуваними", - сказав він журналістам.
росія, як пише видання, звинуватила Україну в тому, що вона закриває перспективу переговорів і виключає взаємодію з президентом рф володимиром путіним.
Після того, як росія вторглася в Україну понад дев'ять місяців тому, вже кілька країн, зокрема Туреччина, Ізраїль і Китай, називалися потенційними посередниками у вирішенні конфлікту.
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