Окупанти хочуть "легалізувати" репресії [ Редагувати ]
Джерело: DW
Російські окупанти почали створення на тимчасово окупованих територіях власної "судової системи" для "легалізації" репресій і злочинів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Як повідомляє Центр, загарбники найближчим часом планують інтеграцію власної "судової системи" разом з окупаційними судами захоплених регіонів. Задля цього вони завозять з росії суддів і залучають місцевих зрадників.
"Проте всі рішення цих псевдосудів є юридично нікчемними, а отже, не мають жодних правових наслідків. Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на тимчасово окупованих територіях", - підкреслює ЦНС.
Центр національного спротиву вчергове закликає місцевих мешканців залишити регіон до моменту його звільнення ЗСУ.
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