Щорічно 4 грудня відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці або Третю Пречисту. У цей день важливо молитися зі сокровенним проханням. Привітайте зі святом своїх близьких.

Нехай в це світле свято душа наповниться світлом і терпінням. Нехай Бог пошле милосердя і благі вісті. Бажаю родині процвітання, віри і любові, нехай молитви будуть завжди почуті. Зі святом!

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У День введення у храм Світлої Богородиці

Від душі бажаю Вам -

Життя добром хай повниться,

Нехай щасливим буде дім,

Добрим і привітним,

І любов живе нехай у нім -

Ясна, примітна!

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Свята Богородиця,

Світу дала Христа,

У цей благословенний день

Введена в храм була.

У цей день всім християнам

Побажати добра хочу,

Пресвятій Діві Марії

Я свою запалю свічку.

Вітаю з чудовим святом введення в храм Пресвятої Богородиці! Нехай це світле свято принесе в ваш будинок море добрих новин, щастя і тепла. Всього Вам найкращого!

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В цей день була введена в храм!

Від душі я сьогодні бажаю,

У світле свято, щастя усім вам!

Нехай ведучі у храм ступені

Вас до достатку з добром приведуть!

Нехай Марія подарує смирення,

І всі проблеми з життя підуть!

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Зі світлим святом введення в храм Пресвятої Богородиці! Нехай вона збереже тебе від негараздів і бід! Бажаю добра і миру, радості і достатку, тепла і краси! Нехай віра в Бога допомагає долати будь-які перешкоди!

Нехай Пресвята Богородиця береже тебе і всю твою сім'ю! Бажаю миру, достатку і тільки благих звісток! Бажаю тобі оточувати себе лише хорошими людьми і наповнювати життя любов'ю і щастям! Нехай заповітні мрії збуваються, щоб радість осявала яскравим світлом твою душу!

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Маленька дівчинка в Божий храм увійшла,

Віру там святу для себе знайшла,

Стала Богородицею нашої Пресвятою,

Виповнилося пророцтво її життя земного!

З Днем Введення в храм, вас люди вітаю,

Жити здоров'ї та любові від душі бажаю!