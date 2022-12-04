Введення до храму Пресвятої Богородиці 2022: красиві привітання [ Редагувати ]
Щорічно 4 грудня відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці або Третю Пречисту. У цей день важливо молитися зі сокровенним проханням. Привітайте зі святом своїх близьких.
Нехай в це світле свято душа наповниться світлом і терпінням. Нехай Бог пошле милосердя і благі вісті. Бажаю родині процвітання, віри і любові, нехай молитви будуть завжди почуті. Зі святом!
***
У День введення у храм Світлої Богородиці
Від душі бажаю Вам -
Життя добром хай повниться,
Нехай щасливим буде дім,
Добрим і привітним,
І любов живе нехай у нім -
Ясна, примітна!
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Свята Богородиця,
Світу дала Христа,
У цей благословенний день
Введена в храм була.
У цей день всім християнам
Побажати добра хочу,
Пресвятій Діві Марії
Я свою запалю свічку.
Вітаю з чудовим святом введення в храм Пресвятої Богородиці! Нехай це світле свято принесе в ваш будинок море добрих новин, щастя і тепла. Всього Вам найкращого!
***
В цей день була введена в храм!
Від душі я сьогодні бажаю,
У світле свято, щастя усім вам!
Нехай ведучі у храм ступені
Вас до достатку з добром приведуть!
Нехай Марія подарує смирення,
І всі проблеми з життя підуть!
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Зі світлим святом введення в храм Пресвятої Богородиці! Нехай вона збереже тебе від негараздів і бід! Бажаю добра і миру, радості і достатку, тепла і краси! Нехай віра в Бога допомагає долати будь-які перешкоди!
Нехай Пресвята Богородиця береже тебе і всю твою сім'ю! Бажаю миру, достатку і тільки благих звісток! Бажаю тобі оточувати себе лише хорошими людьми і наповнювати життя любов'ю і щастям! Нехай заповітні мрії збуваються, щоб радість осявала яскравим світлом твою душу!
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Маленька дівчинка в Божий храм увійшла,
Віру там святу для себе знайшла,
Стала Богородицею нашої Пресвятою,
Виповнилося пророцтво її життя земного!
З Днем Введення в храм, вас люди вітаю,
Жити здоров'ї та любові від душі бажаю!
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