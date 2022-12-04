Українцям необхідно залишатися єдиними, а також допомагати один одному для того, щоби пройти дуже складну зиму.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Щоб пройти цю зиму, ми повинні ще більше допомагати один одному, ніж будь-коли. Ще більше дбати про одного. І не питайте, будь ласка, чи допомогти і чим - просто допомагайте, коли бачите, що можете це зробити. Щоб пройти зиму, ми повинні бути ще більш стійкими та ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів, які можуть послабити нас усіх", - наголосив президент.

За його словами, вся країна має стати одним великим "пунктом незламності" і продовжувати роботу щодня.

"Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас, зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж повинні зробити все, щоб вистояти цієї зими, хоч би як це було важко. Вистояти і ми вистоємо", - зазначив він.

Зеленський також наголосив, що цю зиму необхідно сприймати не як випробування, а як час, який наближає нашу країну до перемоги.