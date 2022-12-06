Прес-секретар президента України Сергій Никифоров заявив про те, що президент України Володимир Зеленський не поїхав на саміт G-20 на Балі, бо там не було ухвалено жодного важливого рішення. Але його поїздка за кордон все ж таки можлива. Про це він сказав в інтерв’ю.

Якби ми знали, що на G-20 буде ухвалено якесь рішення, яке нам дуже допоможе, наприклад, виключення Росії чи ще щось інше дуже важливе, то так - шанс того, що президент міг би туди поїхати, був.

При цьому прес-секретар не виключив у майбутньому потенційного візиту Зеленського за кордон при умові, що такий візит має бути використаний із максимальною ефективністю.