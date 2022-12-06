Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що у рф залишилося ракет ще на кілька масованих ракетних ударів по Україні. Після чого росіяни вийдуть в повний нуль.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Так, насправді запаси високоточного озброєння у рф вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої російської федерації.

За його словами, виробництво нових російських ракет є, але воно мізерне у порівнянні з величезною кількістю, яку вони застосовують під час атак.