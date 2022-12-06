Коли росія "вийде в нуль": Буданов розповів про кількість ракет рф [ Редагувати ]
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що у рф залишилося ракет ще на кілька масованих ракетних ударів по Україні. Після чого росіяни вийдуть в повний нуль.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Так, насправді запаси високоточного озброєння у рф вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої російської федерації.
За його словами, виробництво нових російських ракет є, але воно мізерне у порівнянні з величезною кількістю, яку вони застосовують під час атак.
Якщо казати про конкретні цифри та обсяги - нещодавно міністр оборони оприлюднив цю інформацію. Реально в них залишилось (ракет - ред.) ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль. Як ми бачимо, впевнено до цього вони йдуть. Виробництво нових досить обмежене і виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння.
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