Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив про те, що росія заздалегідь готується до кожного масованого ракетного удару по території України. Про це він сказав під час брифінгу.

Країна-агресор збирає розвіддані та програмує маршрут польоту ракет.

Важко прогнозувати, коли саме росія вдасться до нового масованого обстрілу, оскільки керівництво планує все заздалегідь і в режимі строгої секретності. При цьому її цілі прописані вже давно - є більш пріоритетні, є менш пріоритетні. Вони усі відомі вищому військовому керівництву України.

Скільки часу потрібно, щоб підготуватися до якогось удару - мова йде не про один день, це може бути декілька днів - програмується маршрут польоту ракет, збираються розвіддані різного характеру - це і повітряна, і наземна, і космічна розвідка.

Він зазначив, що росіяни також збирають вони дані стосовно розміщення українських ЗРК та як їх обійти, також вивчають наявність слабких місць у системі ППО.