Як росія готується до ударів: у ЗСУ розповіли деталі [ Редагувати ]
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив про те, що росія заздалегідь готується до кожного масованого ракетного удару по території України. Про це він сказав під час брифінгу.
Країна-агресор збирає розвіддані та програмує маршрут польоту ракет.
Важко прогнозувати, коли саме росія вдасться до нового масованого обстрілу, оскільки керівництво планує все заздалегідь і в режимі строгої секретності. При цьому її цілі прописані вже давно - є більш пріоритетні, є менш пріоритетні. Вони усі відомі вищому військовому керівництву України.
Скільки часу потрібно, щоб підготуватися до якогось удару - мова йде не про один день, це може бути декілька днів - програмується маршрут польоту ракет, збираються розвіддані різного характеру - це і повітряна, і наземна, і космічна розвідка.
Він зазначив, що росіяни також збирають вони дані стосовно розміщення українських ЗРК та як їх обійти, також вивчають наявність слабких місць у системі ППО.
Це все узагальнюється і тоді вже вони визначають день, коли вони можуть завдавати ракетного удару. Навіть якщо вчора був масований удар ракетний, зрозуміло, що це не було спонтанне рішення після якоїсь бавовни, це готувалося заздалегідь.
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