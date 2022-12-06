"Це фейк": в Угорщині зробили цинічні заяви про блокування допомоги Україні від ЄС [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Угорщина готова надавати підтримку Україні, але має намір робити це не через спільний кредит ЄС, а на двосторонній основі.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого приводить телеканал М1 та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Сійярто спростував повідомлення про те, що його країна заблокувала надання фінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу. Він пояснив, що угорський уряд, як і раніше, готовий надавати підтримку Україні, але має намір робити це не через спільний кредит ЄС, а на двосторонній основі.
"Підтримка України продовжується, і я хотів би попросити вас не розповсюджувати новини про те, що ми не дозволили Євросоюзу надавати допомогу Україні", - заявив глава МЗС.
Сійярто уточнив, що Угорщина заперечує лише проти того, щоб загальний пакет допомоги на економічне відновлення України у розмірі 18 млрд євро був направлений їй у вигляді спільного пільгового кредиту ЄС. За його словами, Будапешт пропонує розподілити цю суму пропорційно між членами спільноти та надавати її Києву на двосторонній основі.
Уряд Угорщини вже виділив на ці цілі з бюджету на 2023 рік 187 млн євро. Прем'єр-міністр Віктор Орбан доручив главі МЗС розпочати переговори з українською владою. Орбан повідомив, що сьогоднішні новини щодо накладання вето на фінансову допомогу Україні є фейковими.
"Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі. Проте ми хочемо переконати країни-члени ЄС, що спільний борг ЄС не є рішенням. Якщо ми продовжимо йти шляхом до боргової спільноти, ми не зможемо повернути назад", - написав Орбан.
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