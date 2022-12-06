Командування російської армії не виправдало очікування Кремля на війні проти України. Тому, скоріш за все, його замінять.

Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону.

"Я думаю, вони шукатимуть свою чергову тактику. Я думаю, у них буде чергова заміна їхнього командування, яке знову не виправдало очікування Кремля", - заявив міністр.

За словами Резнікова, росія мусить шукати нові рішення і, ймовірно, змінить командування російських окупантів. Наразі їх очолює генерал Сергій Суровікін.

Міністр запевнив, що Україна та Збройні сили переживуть та переможуть армію загарбників. Ця історія для них завершиться лише поразкою.