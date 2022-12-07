Правоохоронні органи Німеччини проводять обшуки та затримання громадян, підозрюваних у підготовці державного перевороту та нападу на Бундестаг з захопленням депутатів у заручники. Під вартою вже перебуває 25 людей, повідомляється на сайті Генпрокурора при Верховному суді ФРН.

За даними правоохоронних органів, затримані можуть бути послідовниками неонацистського руху рейхсбюргерів - прихильників концепції нелегітимності ФРН.

Арешти пройшли в Баден-Вюртемберг, Баварії, Берліні, Гессені, Нижній Саксонії, Саксонії, Тюрінгії, а також в Австрії (Кітцбюель) та в Італії (Перуджа). В інших федеральних землях (Бранденбург, Північний Рейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц, Саар) відбуваються обшуки на понад 130 об'єктах.

У слідчих діях беруть участь понад трьох тисяч правоохоронців.

Як повідомили в офісі німецького генпрокурора, затримані підозрюються у членстві в терористичній організації. Одна з них - Віталія Б. - має громадянство росії. Її, як і ще двох затриманих, підозрюють у посередництві між лідерами руху та представниками рф. Слідчі зазначили, що підозрювані намагалися одержати підтримку Москви, однак отримали відмову.

Правоохоронці вважають, що йдеться про організацію, яка мала намір зруйнувати чинний державний лад у Німеччині та замінити його на монархічну форму правління.

Рух нібито поділявся на політичне та військове крило, до якого входили колишні військові та поліцейські. Завданням останнього було збройне повалення влади у ФРН.

Слідство зазначає, що члени угруповання вірять у теорії змови, схожі на погляди американського конспірологічного руху QAnon. Вони нібито переконані, що нині Німеччиною керують члени так званої таємної держави. Сам рух рейхсбюргерів вважає, що сучасна Німеччина є незаконною державою, створеною окупаційними військами на місці Німецької імперії.

Серед підозрюваних - 71-річний принц Генріх XIII, нащадок знатного німецького дворянського роду Ройссів, який правив у Тюрінгії. Він очолює компанію у Франкфурті-на-Майні, яка займається нерухомістю. Впродовж десятиліть принц заявляв, що має право на великі землі та маєтки у Тюрінгії. Представники його сім'ї кажуть, що він є прихильником теорії змови.

Як заявляють слідчі, принц Генріх XIII, а також колишній командир спецпідрозділу бундесверу (збройних сил ФРН) Рюдігер фон П. (його прізвище невідоме) стояли на чолі угруповання.

Також до групи входила суддя, колишня депутатка бундестагу від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD) Біргіт Мальсак-Вінкеманн - за словами її друзів, прихильник теорії змови, зокрема руху QAnon. Після перевороту, як передбачали змовники, Генріх XIII мав стати новим главою держави, а Мальсак Вінкеманн - міністром юстиції.