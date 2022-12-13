Збройні Сили Украхни відбивають атаки ворога на сході країни, а окупаційно-терористичне військо рф зосередило зусилля на наступні на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 грудня.

За добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.

Водночас ворог завдав протягом доби 7 ракетних ударів, 5 з яких - по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, здійснив 79 обстрілів з РСЗВ, зокрема по Херсону, внаслідок чого є втрати серед мирних жителів.

На Куп’янському напрямку обстріли з танків та всього спектру артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка Луганської області.

На Лиманському напрямку окупаційно-терористичне військо здійснило обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог вів обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже дванадцяти населених пунктів, зокрема Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку російські окупанти обстріляли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії райони майже 20 населених пунктів: Залізне, Нью-Йорк, Красногорівка, Бердичі, Веселе, Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії різних типів районів населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли з танків та всього спектру артилерії населених пунктів Времівка Донецької області та Зелене Поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське та Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що межують з лінією зіткнення, найбільше постраждали Антонівка, Чорнобаївка та Херсон.

"На Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти заселяються у залишені та примусово “звільнені” місцевими мешканцями помешкання. Крім того, 10-11 грудня, помічено відведення окупантів з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області", - додали в Генштабі.

Також у зведенні інформували, що російські окупанти використовують один із корпусів пологового будинку в Луганську як військовий шпиталь, а в Мелітополі поранених загарбників лікують у приміщенні дитячого санаторію.

Значним втратам російського окупаційного війська можна завдячувати ЗСУ. Зокрема, українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 2 пункти управління та 6 районів зосередження особового складу російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів", - зазначили в Генштабі.