Наближаються до України: війська Білорусі облаштують дві переправи через річки [ Редагувати ]
Під час раптової перевірки боєздатності білоруські військові облаштують переправи через дві річки. Ці річки не знаходяться поблизу кордону з Україною.
Про це повідомляє Міноборони Білорусі.
"Заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан та Березина", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", ці річки не знаходяться поблизу кордону з Україною. А саме:
- р. Німан протікає у північно-західній частині країни, на територіях Мінської та Гродненської областей і далі йде до Литви;
- р. Березина повністю знаходиться на території Білорусі та протікає у 4-х областях: Вітебській, Мінській, Могилівській та Гомельській. Найближча точка цієї річки до кордону з Україною - це її гирло, яке знаходиться у с. Берегова Слобода (Речицький район, Гомельської області). І навіть із тієї точки до кордону з Україною ще мінімум 80 км.
"Приблизне розташування річок на території Білорусі наводимо на карті, там же позначили і полігони, які знаходяться поблизу цих річок", - йдеться у повідомленні моніторингової групи.
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