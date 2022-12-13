Передача зброї Україні у 2023 році: в Італії підтримали резолюцію [ Редагувати ]
Сенат Італії (верхня палата парламенту) ухвалив резолюцію, якою пропонується продовжити постачання зброї Україні до кінця 2023 року. Про це повідомляє La Reppublica.
- Резолюцію ухвалили переважною більшістю голосів - її підтримали 143 сенатори,
- "Проти" проголосували 29 і ще один утримався.
Також члени верхньої палати парламенту Італії ухвалили ще дві резолюції опозиційних партій, якими пропонується продовжити військову допомогу Україні.
Резолюцію про припинення передачі зброї українським військовим, яку внесли ліві та "зелені", сенатори не підтримали.
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