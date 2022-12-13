Україна в курсі спільних навчань рф та Білорусі біля північних кордонів України, для ЗСУ вони не стали несподіванкою.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

"Справді, сьогодні там були навчання. Ми знали, що вони там відбуватимуться. Для нас це не було несподіванкою. Ми готові до будь-якого розвитку подій, якщо РФ спільно з Білоруссю здійснюватимуть ті чи інші акти агресії", - зазначив Данілов.

За його словами, Україна готується до будь-якого сценарію розвитку подальшої ситуації, і ця підготовка розпочалася давно.

"Якщо хтось поткнеться на нашу територію, то я йому не заздрю", - підсумував секретар РНБО України.