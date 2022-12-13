Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський сьогодні ввечері 13 грудня підписав закон №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Прийнятий 13 грудня закон, крім ліквідації ОАСК, передбачає створення Київського міського окружного адміністративного суду.
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