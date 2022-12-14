Під час атаки дронів-камікадзе на Київ та область у середу, 14 грудня, сили ППО збили усі "шахеди", які відправила рф по Україні.

Про це повідомляє в Telegram президент України Володимир Зеленський.

"Цей ранок терористи почали з 13 "шахедів". Попередньо всі 13 збито нашими українськими силами ППО. Молодці! Пишаюсь! Шановні громадяни, дякую! І не забуваємо про сирени", - сказав він.