Зеленський розповів, що ППО збила всі дрони, якими рф атакувала Київ та область [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Під час атаки дронів-камікадзе на Київ та область у середу, 14 грудня, сили ППО збили усі "шахеди", які відправила рф по Україні.
Про це повідомляє в Telegram президент України Володимир Зеленський.
"Цей ранок терористи почали з 13 "шахедів". Попередньо всі 13 збито нашими українськими силами ППО. Молодці! Пишаюсь! Шановні громадяни, дякую! І не забуваємо про сирени", - сказав він.
по темі
Російська федерація вдається до масованих обстрілів України через власну деградацію та бажанням помститись. Президент Володимир Зеленський анонсував вагомі новини
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 13 грудня успішно зупинили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях
Російські окупанти в ніч на 14 грудня завдали ударів з "Градів", "Ураганів" і важкої артилерії по Нікопольському районі Дніпропетровської області
Президент України Володимир Зеленський сьогодні ввечері 13 грудня підписав закон №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва
Росія сподівається, що зможе відновити свої військові спроможності до кінця січня - початку лютого