Країни Африки є постійними партнерами світу у досягненні глобальних цілей прогресу, тому Африканському союзу варто було б стати частиною об'єднання G20.

Про це повідомив президент США Джо Байден на сесії саміту США-Африка.

"Я запрошую Африканський союз приєднатися до G20 як постійний член. Африка повинна бути присутньою за столом у кожній кімнаті, де обговорюються глобальні проблеми", - заявив президент США.

За його словами, всі країни Африки є незамінними партнерами у досягненні прогресу, який приносить користь усьому світу.

У ході заходу він також зазначив, що США планують виділити 55 мільярдів доларів протягом наступних трьох років для просування спільних пріоритетів із Африкою. Крім того, Байден має намір попросити Конгрес США надати кредит у розмірі 21 мільярд доларів Міжнародному валютному фонду, щоб забезпечити доступ до фінансування для країн з низьким і середнім рівнем доходу.