Залужний провів перемовини з генералом США Міллі: що обговорили [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів переговори з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Однією з тем обговорень було постачання зброї Україні.
Про це повідомляє Залужний в Telegram.
"Підтримую постійний діалог із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєнь, боєприпасів та техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії", - написав він за підсумками переговорів.
За словами Залужного, в ході обговорень він поділився з американським колегою своїм головним висновком активної війни з росією - "з таким ворогом не лише потрібно, а й цілком можливо воювати аж до кінця".
"Сподіваюся на подальшу дієву підтримку у реалізації планів Генерального штабу Збройних сил України", - додав головнокомандувач.
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