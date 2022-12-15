Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів переговори з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Однією з тем обговорень було постачання зброї Україні.

Про це повідомляє Залужний в Telegram.

"Підтримую постійний діалог із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєнь, боєприпасів та техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії", - написав він за підсумками переговорів.

За словами Залужного, в ході обговорень він поділився з американським колегою своїм головним висновком активної війни з росією - "з таким ворогом не лише потрібно, а й цілком можливо воювати аж до кінця".

"Сподіваюся на подальшу дієву підтримку у реалізації планів Генерального штабу Збройних сил України", - додав головнокомандувач.