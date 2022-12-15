ЄС продовжить санкції проти росії ще на півроку - ЗМІ [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Санкції проти росії з січня 2023 року буде продовжено ще на 6 місяців. Таке рішення ухвалили лідери країн ЄС на сьогоднішньому засіданні.
Про це повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twiter.
"Лідери ЄС тепер також погодилися продовжити діючі санкції ЄС щодо Росії на 6 місяців. Це буде офіційно зроблено в січні", - написав Йозвяк.
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