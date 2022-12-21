СБУ попередила замах на Буданова та Резнікова [ Редагувати ]
Спецслужби рф готувалися ліквідувати очільника української розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова. Але СБУ попередила цей замах.
Про це повідомляє керівник СБУ Василь Малюк в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
Вони (росіяни - ред.) постійно над цим (замахом на главу СБУ - ред.) працюють. Ми не будемо все розповідати, оскільки вони також вчаться на своїй ганебній практиці. Працюють вони не лише по мені, а по багатьох високопосадовцях в нашій країні. Відносно нещодавно було готування замаху на мого побратима Кирила Буданова і міністра оборони Резнікова.
За його словами, ворог в Україну маршрутував виконавця, а до цього росіяни ставили "перевірочне завдання" наявній ворожій агентурі в країні щодо ліквідації одного військовослужбовця. Проте він не назвав, про кого йде мова.
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