Сенат підтримав кандидатуру нового посла США у росії [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Сенат США підтримав призначення Лінн Трейсі на посаду посла Сполучених Штатів Америки у російській федерації.
Під час голосування призначення Трейсі підтримала переважна більшість сенаторів. Її кандидатуру висунув президент США Джо Байден.
Зазначимо, що Трейсі зараз обіймає посаду посла США у Вірменії. Вона стане першою жінкою, яка очолить американське дипломатичне представництво у росії.
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