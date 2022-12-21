У 2023 році маємо повернути свободу всій Україні: Зеленський назвав мету візиту в США [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон, щоб обговорити з Байденом двосторонню співпрацю України та Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє в Telegram Володимир Зеленський.
"Сьогодні я - у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги", - написав Зеленський.
Він також додав, що планує провести низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джозефом Байденом обговорять двосторонню співпрацю України та Сполучених Штатів Америки.
"Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям", - підкреслив президент.
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