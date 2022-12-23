Президент Володимир Зеленський готовий здійснювати нові візити за кордон. Про це глава держави заявив на Конференції послів України.

Але є умова - вони матимуть стратегічне значення для перемоги України, подібно до недавнього візиту до США.

Зараз у президента немає можливості та часу здійснювати закордонні візити так, як це робилося раніше, і доводиться вдаватися до інших форматів.

Але якщо якийсь візит потенційно може мати таке ж важливе, важливе, стратегічне наповнення, як мій візит зараз до США, якщо від результатів візиту прямо залежатимуть наші Збройні сили, всі наші Сили оборони, якщо той чи інший наш партнер готовий брати на себе лідерство у реалізації української "Формули миру", якщо можуть бути визначені кроки для прискорення нашої перемоги - то як виняток із загальної практики воєнного часу можуть бути мої переговори ось так, на особистому рівні.

Як орієнтир для послів України в інших країнах президент навів свій недавній візит до США, який він назвав дуже результативним - зокрема через рішення про надання Україні систем ППО, виділення допомоги Конгресом та інших стратегічних домовленостей із США.