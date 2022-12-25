Окупанти обстріляли Авдіївку [ Редагувати ]
У неділю, 25 грудня, російські окупанти кілька разів обстріляли Авдіївку Донецької області. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
Внаслідок атаки поранення отримала жінка.
За його словами, зранку росіяни шість разів обстріляли Авдіївку з артилерії та РСЗВ "Град". Для атак вони використовували запальні снаряди.
Через удари росіян постраждала мирна мешканка міста.
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