Зеленський зробив важливу заяву для українців [ Редагувати ]
Російські війська спробують зробити для українців останні дні року темними і складними.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомі того, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Будь ласка, цими днями дослухайтеся до повітряних тривог. Ще раз пошукайте і запамʼятайте, де розташований найближчий Пункт Незламності", - зазначив Зеленський.
Президент України також закликав розповісти рідним та близьким, як знайти Пункт Незламності, якщо це знадобиться.
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