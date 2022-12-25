Російські війська спробують зробити для українців останні дні року темними і складними.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомі того, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Будь ласка, цими днями дослухайтеся до повітряних тривог. Ще раз пошукайте і запамʼятайте, де розташований найближчий Пункт Незламності", - зазначив Зеленський.

Президент України також закликав розповісти рідним та близьким, як знайти Пункт Незламності, якщо це знадобиться.