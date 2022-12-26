CША стурбовані вторгненням Китаю у повітряний простір Тайваню [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки стурбовані військовою активністю Китаю поблизу Тайваню і вважають її "провокаційною" та "дестабілізуючою".
Сьогодні, 26 грудня в адміністрації президента США Джо Байдена запевнили, що Вашингтон й надалі допомагатиме Тайбею.
"Ми продовжуватимемо допомагати Тайваню підтримувати достатній потенціал самооборони відповідно до наших давніх зобов’язань і нашої політики єдиного Китаю", - йдеться в заяві Ради національної безпеки Білого дому.
по темі
Палата представників Конгресу за Сенатом затвердила бюджет США на 2023 рік, який передбачає великий пакет фінансової допомоги для України
Сенат США підтримав призначення Лінн Трейсі на посаду посла Сполучених Штатів Америки у російській федерації
Країни Африки є постійними партнерами світу у досягненні глобальних цілей прогресу, тому Африканському союзу варто було б стати частиною об'єднання G20
Сполучені Штати не відправлятимуть в Україну своїх військових, але продовжать надавати країні, що воює, багатомільйонну допомогу
Сильна міжнародна підтримка України після повномасштабного вторгнення рф могла вплинути на ставлення Китаю до Тайваню