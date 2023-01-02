Україна звільнить тимчасово окупований Крим до кінця серпня, якщо західні партнери продовжать надавати їй допомогу та збережуть санкції проти росії.

Про це повідомляє колишній командувача військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції", - написав він.

При цьому Ходжес вважає, що Україна може звільнити Крим раніше, якщо Захід надасть їй високоточну зброю більшої дальності.

Окрім того, Ходжес перепостив карту України, на якій позначені окуповані території України станом на зараз, яку опублікувала геополітична експертка Джессіка Берлін.