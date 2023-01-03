У Зеленського назвали ще одне завдання фіналізації війни [ Редагувати ]
Україна переможе у війні проти росії. Однак війна має закінчитися не лише тим, що від російських окупантів буде звільнено всю територію України.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Україна переможе і війна має закінчитися не тільки тим, що звільнимо свої території. А в тому числі переформатуванням контурів глобальної безпеки як такої. І в тому числі повернути світу міжнародне право спілкування між державами. Це також ключове завдання правильної фіналізації війни", - заявив він.
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