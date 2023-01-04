Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що росія готує новий масований удар ракетами по Україні на православне Різдво, 6-7 січня. ПРо це вона сказала у коментарі 24 Каналу.

Наступну ракетну атаку ми очікуємо в районі православного Різдва.

Також Гуменюк нагадала, що уважними треба бути щодня, а не тільки 7 січня, бо у ворога ще залишається запас дронів, які вони використовують у нічний час, сподіваючись, що "вночі ми їх не бачимо".