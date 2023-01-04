Прикордонники захопили позицію окупантів біля Бахмута [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм і контратакували окупантів. Їм вдалося захопити позицію російських солдатів.
Про це повідомляє ДПСУ.
"російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій наших захисників. Втім штурм провалився", - йдеться в повідомленні.
Як додають в ДПСУ, у ході бою охоронці кордону знищили 9 окупантів, ще близько 20 поранили.
"Бійці просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях", - додали прикордонники.
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