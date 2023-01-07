До Білорусі вчергове прибув російський ешелон з військовими [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
До Білорусі прибув черговий ешелон, котрий міг доставити близько 800 російських військових.
Про це повідомляють "Беларускі Гаюн".
За даними "Гаюна", у суботу, 7 січня, близько другої ночі за мінським часом через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов спеціальний ешелон. У ньому було 15 пасажирських вагонів.
Він прибув до залізничної станції Вітебськ. Попередньо, у вагонах знаходились близько 700-800 російських військових.
Відзначимо, що цей ешелон повністю повторив маршрут попереднього. Він прибув до Вітебська вночі 6 січня і також привіз близько 700-800 осіб.
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