Обстріл ринку під Куп'янськом: кількість загиблих різко зросла [ Редагувати ]
З'явилися уточнені дані щодо постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу ринку у селищі Шевченкове Куп'янського району Харківської області у понеділок, 9 січня. Наразі вже відомо про двох загиблих та 4 постраждалих, у тому числі 10-річну дівчинку.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Так, 9 січня близько 9:10 окупанти завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району. Ворожа ракета влучила на територію місцевого ринку.
"Загинули дві жінки. Ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт з території Бєлгородської області рф.
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