З'явилися уточнені дані щодо постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу ринку у селищі Шевченкове Куп'янського району Харківської області у понеділок, 9 січня. Наразі вже відомо про двох загиблих та 4 постраждалих, у тому числі 10-річну дівчинку.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Так, 9 січня близько 9:10 окупанти завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району. Ворожа ракета влучила на територію місцевого ринку.

"Загинули дві жінки. Ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт з території Бєлгородської області рф.