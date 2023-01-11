Майже 500 окупантів та 10 танків: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Окупанти
Джерело: Слово і Діло
Джерело: Слово і Діло
За даними на ранок середи, 11 січня, українські військові ліквідували за добу 490 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 112 960 військових.
Загальні бойові втрати противника на 11.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 112 960 (+490) осіб ліквідовано,
- танків - 3094 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 6159 (+5) од,
- артилерійських систем - 2078 (+5) од,
- РСЗВ - 437 (+3) од,
- засобів ППО - 217 (+0) од,
- літаків - 285 (+0) од,
- гелікоптерів - 275 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1862 (+2),
- крилатих ракет - 723 (+0),
- кораблів /катерів - 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4826 (+9) од,
- спеціальної техніки - 184 (+1).
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