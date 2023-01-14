Масштабна повітряна тривога: у повітрі перебуває 17 стратегічних бомбардувальників росії [ Редагувати ]
У багатьох областях оголошено повітряну тривогу. Наразі відомо про активність ворожої авіації. Зокрема, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у повітрі перебуває 17 стратегічних бомбардувальників Ту.
Очільник черкаської ОВА попередив про небезпеку.
"Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги від 12.00. Тому не нехтуйте попереджувальними сигналами! Будьте в максимально безпечному місці", - написав у Телеграм Ігор Табурець.
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