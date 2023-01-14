У суботу, 14 січня, близько 12.00, росія може завдати масованого удару з повітря. Українців попросили не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу.

Про це повідомляє голова Черкаської області Ігоря Табурця.

"Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги з 12.00", - написав він.

Табурець звернувся з проханням не нехтувати попереджувальними сигналами.

"Будьте в максимально безпечному місці!" - порекомендував він.

Про можливий масований ракетний удар попередив і голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Можливий масований ракетний удар! Усі залишаємося в укриттях і не нехтуємо своєю безпекою! Бережіть себе!" - написав він в Telegram.