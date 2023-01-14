Якою ракетою росіяни вдарили по будинку в Дніпрі [ Редагувати ]
У суботу, 14 січня, для удару по багатоповерхівці у Дніпрі окупанти застосували ракету Х-22. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Що стосується Дніпра... Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці у Дніпрі - це Х-22. Вона була випущена з далекого бомбардувальника Ту-22М3. Запуски проводилися з району Курська та Азовського моря. Було 5 пусків цих ракет.
За його словами, таку ж ракету росіяни використали для удару по торговому центру у Кременчуці. Вона призначена для знищення авіаносних груп у морі.
І такою ракетою б'ють по густонаселеному місту.
по темі
У суботу, 14 січня, російські війська вдарили ракетою по житловому району Дніпра
Сьогодні, 13 січня, окупанти 3 рази обстріляли територію Нікопольського району, в результаті чого є пошкодження цивільної інфраструктури
За минулу добу, 12 січня, на Донеччині загинули двоє цивільних, убитих росіянами у Благодатному та Авдіївці
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наразі спостерігаються ознаки підготовки російськими військами до нового масованого обстрілу
Зараз за будь-яку висоту і будь-яке зручне для оборони місце йдуть криваві бої