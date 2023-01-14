У суботу, 14 січня, для удару по багатоповерхівці у Дніпрі окупанти застосували ракету Х-22. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Що стосується Дніпра... Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці у Дніпрі - це Х-22. Вона була випущена з далекого бомбардувальника Ту-22М3. Запуски проводилися з району Курська та Азовського моря. Було 5 пусків цих ракет.

За його словами, таку ж ракету росіяни використали для удару по торговому центру у Кременчуці. Вона призначена для знищення авіаносних груп у морі.