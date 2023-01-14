Чи закінчуються ракети в росії: у Повітряних силах дали відповідь [ Редагувати ]
У суботу, 14 січня ворог використав не всі ракети, напроти росіяни навіть могли застосувати їх більше, проте не стали - на це є певні об'єктивні причини. Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Чому менше, чому більше. Я думаю, що ворог міг і більше ракет застосувати, але не застосовує з певних об'єктивних причин.
За його словами, росіяни могли просто приберегти ракети для наступного удару чи можливо в них дійсно не вистачає можливостей, про що вже не один раз говорили в Головному управлінні розвідки України.
Ракети в противника начебто закінчуються. Оце слово "закінчується" постійно вирує в нашому інформаційному просторі. Всі чекають, коли ж вони закінчаться, але не може закінчитися те, що ще виробляється.
Ігнат пояснив, що "Калібри" і ракети типу Х-101 росіяни поставляють своїм збройним силам просто з конвеєра.
Тому, можливо, і немає таких великих застосувань як у жовтні-листопаді, коли 96 ракет було запущено, але маємо те, що маємо.
по темі
Найближчим часом в ОВА детальніше розкажуть про наслідки ракетної атаки на регіон
У четвер, 29 грудня, у Києві пролунали вибухи. Спрацювало ППО, а уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль
Представника Білого дому заявив про те, що США засудили російські бомбардування України 14 січня
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив про те, що зросла кількість загиблих через російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня
Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги Україні
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда виступили зі спільною заявою за підсумками зустрічі, яка відбулася у Вашингтоні 13 січня. Серед іншого, вони заявили, що будь-яке застосування росією ядерної зброї в Україні "стало б ворожим актом проти всього людства"