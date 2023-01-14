У суботу, 14 січня ворог використав не всі ракети, напроти росіяни навіть могли застосувати їх більше, проте не стали - на це є певні об'єктивні причини. Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Чому менше, чому більше. Я думаю, що ворог міг і більше ракет застосувати, але не застосовує з певних об'єктивних причин.

За його словами, росіяни могли просто приберегти ракети для наступного удару чи можливо в них дійсно не вистачає можливостей, про що вже не один раз говорили в Головному управлінні розвідки України.

Ракети в противника начебто закінчуються. Оце слово "закінчується" постійно вирує в нашому інформаційному просторі. Всі чекають, коли ж вони закінчаться, але не може закінчитися те, що ще виробляється.

Ігнат пояснив, що "Калібри" і ракети типу Х-101 росіяни поставляють своїм збройним силам просто з конвеєра.