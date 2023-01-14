"Кількість жертв у Дніпрі продовжує рости" - Резніченко [ Редагувати ]
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що кількість жертв від удару по багатоповерхівці 14 січня в Дніпрі зросла до 12 людей.
Так, він повідомив, що станом на 23:02 з-під завалів дістали 12 тіл мешканців.
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