Президент Литви Гітанас Науседа назвав рф терористичною державою і наголосив, що країна-агресор понесе відповідальність за атаки на житлові цивільні об'єкти та вбивства мирних громадян в Україні, як при сьогоднішньому ракетному ударі по Дніпру. Про це повідомляється у Twitter литовського президента.

росія - терористична країна. Куди б вони не пішли, вони несуть руйнацію, смерть та величезні страждання.

Як зазначив Науседа, скоєні російськими окупантами звірства, масові вбивства, напади на житлові будинки - як це сталося цієї суботи в Дніпрі - "ніколи не будуть прощені та забуті".

Настане час відповідальності.

Також Науседа нагадав про підтримку України Литвою.