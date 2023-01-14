"Звірства рф ніколи не будуть прощені та забуті" - президент Литви [ Редагувати ]
Президент Литви Гітанас Науседа назвав рф терористичною державою і наголосив, що країна-агресор понесе відповідальність за атаки на житлові цивільні об'єкти та вбивства мирних громадян в Україні, як при сьогоднішньому ракетному ударі по Дніпру. Про це повідомляється у Twitter литовського президента.
росія - терористична країна. Куди б вони не пішли, вони несуть руйнацію, смерть та величезні страждання.
Як зазначив Науседа, скоєні російськими окупантами звірства, масові вбивства, напади на житлові будинки - як це сталося цієї суботи в Дніпрі - "ніколи не будуть прощені та забуті".
Настане час відповідальності.
Також Науседа нагадав про підтримку України Литвою.
Russia is a terrorist state.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 14, 2023
They bring destruction, death & immense suffering everywhere they go.
Atrocities, mass killings, attacks on residential buildings – like today in Dnipro – will never be forgiven& forgotten. The time for accountability will come.
🇱🇹 stands with 🇺🇦! pic.twitter.com/22iLd0OFOP
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