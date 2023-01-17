Оскільки цукрова промисловість має працювати з прибутком, ціни на нього трохи збільшаться у 2023 році.

Про це пише Latifundist.com.

Як заявив директор "Sugar Production" Олександр Коротинський, на сьогоднішній день оптові ціни на цукор знаходяться у рамках прибутковості.

За його словами, цього сезону індустрію врятувало те, що аграріям вдалося купити насіння, деякі з добрив та засоби захисту рослин заздалегідь, оскільки всі товарно-матеріальні цінності зросли в ціні.

Водночас експерт зазначив, що Україна може безпечно експортувати цукор, при цьому не створюючи дефіциту в країні.

За його словами, українці споживають близько 1,2 мільйона тонн цукру на рік, а у сезоні 2022/2023 рр. прогнозується виробництво 1,25 млн тонн.

Крім того, у залишках цукрозаводчиків налічується 500 тисяч тонн солодкого продукту.