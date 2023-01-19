Зеленський зробив заяву про нові санкції проти росії [ Редагувати ]
Європейський союз має запровадити санкції проти ядерної та ракетної галузей росії.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
"Сьогодні ми обговорили конкретні рішення, які можуть посилити тиск на росію та на її спільників, зокрема Іран, який продовжує постачати дрони для терору. Вірю, що десятий пакет санкцій ЄС може стати ще більш ефективним, ніж попередні пакети", - йдеться у заяві.
Зеленський заявив, що настав час, зокрема, для санкцій проти російської ядерної галузі, проти усіх її галузей, організацій, проти усіх суб'єктів, які працюють на російську ракетну програму, а також нові кроки в енергетиці, включно з ембарго на російські енергоносії.
"Європа має достатню силу, щоб залишити державу-терориста без такого потужного ресурсу для агресії", - додав президент України.
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