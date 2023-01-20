Німеччина анонсувала пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро [ Редагувати ]
Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро.
Про це повідомляє міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Spiegel.
"Німеччина поставить Україні додаткові озброєння та техніку на мільярд євро", - йдеться у заяві міністра.
За його словами, завдяки цьому "весняному пакету" загальний обсяг німецької військової допомоги з початку війни зріс до 3,3 млрд євро.
Однак про окремі поставки, про які він згадав, вже було оголошено раніше. До них входить ЗРК Patriot, ще сім зенітних установок Gepard і один ЗРК IRIS-T SLM з додатковими керованими ракетами.
Пісторус зауважив, що Німеччина не відмовиться від підтримки України. Протиповітряну оборону він назвав пріоритетом номер один для країни.
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