Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ряд країн погодились почати навчальні місії для українських військових по керуванню танками Leopard 2.

За словами Резнікова, домовленість була досягнута завдяки "танковим" ініціативам - Польщі щодо Leopard та Британії щодо Challenger.

Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють Leopard, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні українських екіпажів програми на Leopard 2.