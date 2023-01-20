Резніков анонсував навчання українських військових на Leopard 2 [ Редагувати ]
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ряд країн погодились почати навчальні місії для українських військових по керуванню танками Leopard 2.
Напередодні переговорів у форматі "Рамштайн", які відбулись у Німеччині 20 січня, ряд країн погодились тренувати українських військових.
За словами Резнікова, домовленість була досягнута завдяки "танковим" ініціативам - Польщі щодо Leopard та Британії щодо Challenger.
Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють Leopard, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні українських екіпажів програми на Leopard 2.
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Орієнтовний час вибуху 23:00-01:00
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