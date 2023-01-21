У рф спалахнули цистерни з паливом для армії (відео) [ Редагувати ]
У російському Ангарську Іркутської області біля промислової зони спалахнув бензовоз і залізничні цистерни. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Ранок починається з приємних і вже звичних новин. В Ангарську просто шикарно горять цистерни з паливом, які планувалося відправити окупаційним військам, але карма, вона хитра тітка.
Тим часом, російські ЗМІ повідомляють, що на місці інциденту чути вибухи. Рятувальники кажуть, що площа пожежі – 400 кв. Причини займання та кількість постраждалих - наразі невідомо.
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