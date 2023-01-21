Окупанти активізували використання розвідувальних дронів. Це може свідчити про їх підготовку до проведення нових ракетних ударів. Про це повідомляє начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Взагалі (росіяни - ред.) проводять розвідку досить системно, ми фіксуємо і заземляємо всі ці літальні апарати. Але все ж таки ми спостерігаємо певну активність. Зокрема, в той проміжок часу коли вони готуються. Скажімо, ми оцінюємо цей момент, що вони готуються до проведення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію для того, щоб знати, куди влучити.

На уточнююче питання, що саме окупаційні війська намагаються вишукати, вона відповіла, що як правило це об'єкти критичної інфраструктури.

Але більшість уваги дронів сконцентровано все ж на військових об'єктах. Зокрема, і засобів протиповітряної оборони, які ворог намагається вишукати, щоб під час однієї з хвиль атак "заглушити" аби досягнути "результатів.

Коментуючи збиття російського розвідувального безпілотника "Мерлін", вона пояснила, що це не є чимось новим.

Це не критично новеньке. Вони використовують певний перелік своїх дронів, який ми знаємо. Але не кожен з них можна одразу ідентифікувати. Наприклад, буває таке збиття, що від нього не залишається навіть згадки.

При цьому, за її словами на бойовому чергуванні в Чорному морі знизилася кількість російських кораблів. Там зараз перебуває п'ять ракетоносіїв, замість шести. Оскільки підводний човен зайшов у пункт базування.

Гуменюк пояснила, що причиною цьому може бути низка факторів: якісь проблеми ворога, штормова погода чи переспорядження.